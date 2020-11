Esporte Atlético-GO sofre nova goleada no Brasileiro A2 Em Foz do Iguaçu, equipe feminina do Dragão foi derrotada por 4 a 0 para o Foz Cataratas e se complica na competição nacional

O Atlético-GO perdeu o terceiro jogo na Série A2 do Brasileiro Feminino, novamente por goleada. Fora de casa, o time feminino do Dragão perdeu, por 4 a 0, para o Foz Cataratas e fica com situação complicada na luta por uma vaga na próxima fase da competição. Os gols da partida foram anotados por Lauren, Jaqueline, Tânia Maranhão e Carol Carioca. Sem pontuar, o A...