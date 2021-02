Esporte Atlético-GO sofre gol nos acréscimos e perde para Furacão Time goiano desperdiçou boas chances de marcar gols, enquanto a equipe da casa foi mais eficiente

Com um gol marcado nos acréscimos do segundo tempo, em jogo disputado na noite deste domingo (14), na Arena da Baixada, em Curitiba, o Athletico-PR venceu o Atlético-GO por 2 a 1, em partida movimentada no segundo tempo, quando as duas equipes balançaram as redes. O resultado deixa o time paranaense na disputa por vaga à Copa Libertadores, com 50 pontos. O Dragão jogará a...