Esporte Atlético-GO sente eliminação, mas presidente elogia elenco e técnico Queda na semifinal é sentida, mas presidente elogia elenco e garante confiança no trabalho de Jorginho e da comissão técnica do Dragão

Entre a sensação da decepção pela eliminação nos pênaltis para o Grêmio Anápolis na noite deste domingo (9), no Estádio Antônio Accioly, o Atlético-GO também vê a saída do Goianão 2021 e o fim do sonho do tricampeonato inédito como uma possibilidade de recuperar os jogadores para a sequência da Copa Sul-Americana.O Dragão conquistou a virada por 2 a 1, no tempo regul...