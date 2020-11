Esporte Atlético-GO: semana começa com oficialização de técnico

O Atlético-GO quer oficializar a contratação do técnico Marcelo Cabo, de 53 anos, no início desta semana. Clube e treinador chegaram a um acordo na tarde de sábado (7), antes de o Dragão empatar com o Corinthians, no Estádio Olímpico. Antes da chegada do comandante a Goiânia, para sua segunda passagem pelo Dragão, algumas situações serão encaminhadas por Cabo em Maceió, on...