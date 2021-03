O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, garante que nesta segunda-feira (22) o elenco e a comissão técnica atleticanos retornarão aos treinos. Mesmo com o decreto do governo estadual proibindo atividades não essenciais (até o dia 30 deste mês), no período de rodízio 14 x 14 (dias), o dirigente está confiante de que o clube pode retomar as atividades do futebol na próxima semana. Tudo indica que, no primeiro momento, no CT do Dragão, no Setor Urias Magalhães.

Além de querer treinar nas instalações do clube, a diretoria do Dragão trabalha com um plano B, que é buscar autorização para realizar treinos em Aparecida de Goiânia.

Adson Batista disse que conversou com o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), nesta sexta-feira (19), na tentativa de obter uma posição favorável quanto aos treinos na capital. Não houve definições, mas ambos agendaram um novo diálogo para este sábado (20).

“Não tenho ainda (posição do prefeito). Mas, segunda-feira (22), o Atlético vai treinar, não sei onde. Nós estamos conversando com o prefeito, com o pessoal de Aparecida de Goiânia. Estamos buscando alternativas, mesmo porque nosso objetivo é não sair do nosso CT porque aqui é muito seguro, atende a todos protocolos e isso é o mais importante”, disse Adson Batista.

Por enquanto, o elenco e a comissão técnica terão folga neste fim de semana, após o time conquistar vaga à 2ª fase da Copa do Brasil, após vitória (3 a 1) sobre o Galvez-AC, em Cuiabá, na quarta (17).

“Temos muito interesse nisso (em voltar aos treinos no CT) porque aqui está toda a nossa estrutura, toda a organização (funcionamento) do clube”, acrescentou o dirigente.

Na noite desta sexta (19), Adson Batista se reuniria com o departamento jurídico do clube, com o diretor administrativo e advogado, Marcos Egídio, numa tentativa de juntar elementos jurídicos para serem apresentados ao prefeito Rogério Cruz e a outras autoridades.

“Nosso departamento jurídico está estudando as possibilidades para serem apresentadas ao prefeito e que possamos treinar aqui, na segunda-feira (22)”, afirmou o presidente do Atlético.

O diretor do departamento jurídico do clube, Paulo Henrique Pinheiro, disse que ainda está analisando a reivindicação atleticana, pois ela necessita de uma base jurídica. “Estamos em tratativas com o prefeito de Goiânia para buscar uma solução pacífica e voltar aos treinamentos na próxima segunda no CT”, comentou Paulo Henrique Pinheiro.

Entre os argumentos, estão a testagem semanal dos atletas e comissão técnica do clube para a Covid-19, a saúde dos jogadores, as condições sanitárias do CT, todos seguindo ao protocolo de saúde elaborado pela CBF.

A diretoria atleticana deve manter, neste fim de semana, mais conversas com outros segmentos políticos de Goiás. Os dirigentes não querem que o elenco fique inativo ou treinando no sistema home office. A agenda do Atlético-GO prevê jogos no início de abril, pelo Goianão e pelas copas do Brasil e Sul-Americana.

No dia 1º de abril, o Dragão volta a atuar pelo Estadual, fora de casa, diante do Itumbiara, no Estádio JK. Pela Copa do Brasil, a equipe jogará pela 2ª fase, diante do Joinville-SC, decidindo a vaga à etapa seguinte em apenas uma partida - se houver empate, a vaga será definida na cobrança de pênaltis. Joinville e Atlético-GO devem se encontrar no dia 7 ou dia 14 de abril. O clube catarinense será o mandante da partida.