Esporte Atlético-GO segue com interino e prepara partida com torcida Dragão mantém tranquilidade para definir novo treinador e vai com Eduardo Souza para jogo com Furacão. Preço de ingresso será definido nesta segunda (4)

O Atlético-GO começa a semana bem mais tranquilo do que chegou ao sábado (2), antes do jogo em que goleou o Fortaleza, por 3 a 0, na Arena Castelão. Tranquilizado pela goleada fora de casa, que quebrou a sequência de cinco partidas sem vitória na Série A, o elenco continuará sob comando do técnico interino, Eduardo Souza. Foi o que garantiu neste domingo (3) o president...