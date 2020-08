Esporte Atlético-GO se reforça com Chico, mais um 'estrangeiro' no clube Ele deve chegar ao time atleticano amanhã e vem num momento crucial do clube, que tem cinco jogadores com Covid-19

O Atlético-GO acertou a 5ª contratação à disputa da Série A do Brasileiro e da Copa do Brasil. O Dragão contratou o meia-atacante Chico, de 29 anos, que fez boa temporada 2019 pelo Ceará, estava emprestado ao Mirassol-SP durante o Paulistão. Chico, de 1,75m, virá em definitivo para o clube goiano. Ele deve chegar ao time atleticano amanhã e vem num momento crucial do c...