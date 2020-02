Esporte Atlético-GO se reapresenta de olho no Jaraguá Após desperdiçar chance de assumir o topo da tabela, no último domingo (23), time se reapresentou na tarde desta terça-feira (25). Próximo jogo será confronto direto pela 1ª posição

O Atlético se reapresentou, nesta terça-feira (25), para iniciar a preparação para o jogo do próximo sábado (29). Depois do empate sem gols com o Anápolis, em que o time desperdiçou a chance de assumir a ponta da tabela do Goianão, o Dragão terá nova oportunidade de chegar ao topo. A próxima partida será confronto direto com o líder Jaraguá. No 1º turno, o time d...