Esporte Atlético-GO se prepara para volta do público no dia 6, contra Athletico-PR Clubes e CBF decidiram, em conselho técnico, pela volta de torcedores aos estádios já na rodada deste fim de semana

O conselho técnico dos clubes da Série A, com a presença do Atlético-GO, decidiu, nesta terça-feira (28), pela volta do público aos estádios na competição nacional já neste fim de semana. Como o Dragão joga fora de casa contra o Fortaleza, a primeira partida do clube com presença da torcida está prevista para o meio da próxima semana, na quarta-feira (6 de outubro), c...