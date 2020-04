Esporte Atlético-GO se prepara para retomar os treinamentos Direção busca fechar parceria com laboratório para que possa fazer exames regulares e trabalha para agendar encontro com autoridades estaduais da saúde nos próximos dias

A data de retorno do Atlético aos treinos está indefinida. A diretoria esperar que seja o mais rápido possível, já na próxima semana. O clube ainda se adequa às exigências dos protocolos médicos da CBF para voltar com segurança. Diante disso, uma situação chama a atenção, as obras de ampliação da estrutura do departamento médico, da comissão técnica, da fisiologia e vest...