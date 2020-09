Esporte Atlético-GO se impõe, bate Flu e avança às oitavas de final Atlético-GO domina partida contra o Fluminense, no Estádio Olímpico, vence por 3 a 1, e se classifica para as oitavas de final da competição nacional. Clube embolsa R$ 2,6 milhões

O Atlético-GO viveu todos os tipos de sensações na definição de vaga às oitavas de final da Copa do Brasil, na noite de quinta-feira (24), no Estádio Olímpico. Precisava da vitória por dois ou mais gols sobre o Fluminense, no Estádio Olímpico. Ou, senão, vencer por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis. Mas, no final, o Dragão teve a melhor das sensações -...