Esporte Atlético-GO sai na frente, mas cede empate ao Corinthians Zagueiro Oliveira abriu o placar para o Dragão, no Olímpico, e Fábio Santos marcou de pênalti para o time paulista

O Atlético-GO, em noite de novidade no comando técnico - acertou o retorno de Marcelo Cabo, que assume cargo no lugar do interino Eduardo Souza -, não conseguiu quebrar a sequência sem vitória, incluindo jogos do Brasileiro e da Copa do Brasil. O Dragão abriu o placar sobre o Corinthians, em partida disputada na noite deste sábado (7), mas deixa o Estádio Olímpico lamentando o...