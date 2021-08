Esporte Atlético-GO só empata em casa e está fora da Copa do Brasil Dragão ficou atrás duas vezes na partida e buscou o empate em jogo com uso decisivo do VAR

Em partida tensa em alguns instantes e marcada pela uso do VAR (árbitro de vídeo) em três momentos no segundo tempo, o Atlético-GO se despediu da Copa do Brasil nas oitavas de final com mais um tropeço nos seus domínios. Novamente, o Dragão não fez valer o mando de campo e só empatou com o Athletico-PR, por 2 a 2, na noite desta quarta-feira (4), no Estádio Antônio A...