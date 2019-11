Esporte Atlético-GO só deve ter uma mudança para encarar o Sport Após cumprir suspensão, Moacir deve retornar ao time rubro-negro na vaga do volante Pedro Bambu

O Atlético deve ter apenas uma mudança para o confronto contra o Sport, neste sábado (30). Após cumprir suspensão no empate, por 2 a 2, com o Brasil de Pelotas, o volante Moacir deve ser a única novidade na equipe para o duelo contra o Leão, no Accioly. Nesta semana, o técnico Eduardo Barroca realiza ajustes na equipe e esboçou o time uma vez com: Maurício Kozlinsk...