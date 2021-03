Esporte Atlético-GO retoma atividades e diz estar amparado por decreto municipal Presidente do Dragão chegou a se reunir com prefeito Rogério Cruz (Republicanos) no fim de semana antes de realizar atividades. Por decreto estadual, atividades não essenciais estão suspensas

O Atlético-GO foi o primeiro clube de Goiânia a fazer treinos físicos e com bola, nesta segunda-feira (22), durante a vigência do decreto estadual que suspende atividades não essenciais no momento. O elenco atleticano teve programação dupla de trabalho, em dois períodos, no CT do Dragão, onde continuará se preparando a partida contra o Itumbiara, no dia 1º de abril, fo...