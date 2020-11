Esporte Atlético-GO rescinde contrato com jogador boliviano Jogadores estava fora dos planos do Dragão e, segundo o presidente Adson Batista, o comportamento extracampo também foi determinante para liberação do atleta

O meia atacante boliviano Henry Vaca, de 22 anos, não é mais jogador do Atlético-GO. A rescisão contratual do jogador foi publicada na tarde desta sexta-feira (6) no Boletim Informativo Diário (BID) de registros da CBF. Vaca foi convocado, semana passada, pelo técnico da Bolívia, o venezuelano César Farias, para a disputa dos próximos dois jogos pelas Eliminató...