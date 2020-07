Esporte Atlético-GO rescinde com volante de 19 anos Jogador, que tinha contrato até o fim da temporada com o Dragão, vai para o futebol português

O volante Eduardo, de 19 anos, está de saída do Atlético-GO. O jogador vai se transferir para o futebol português - vai atuar no Portimonense, de Portimão, com um vínculo de três anos. O contrato de Eduardo com o Dragão terminaria no fim deste ano e, como não houve acerto pra que fosse renovado, o clube decidiu liberá-lo antes do término sem receber uma compensação financ...