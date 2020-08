Esporte Atlético-GO rescinde com Júlio César e negocia para trazer outro atacante Negociações estão avançadas, mas há cautela quanto à confirmação de um acerto com o jogador, que terá características para atuar como referência

Desde a chegada do técnico Vagner Mancini, a diretoria do Atlético-GO deixou claro que o atacante Júlio César não continuaria no clube. Sem espaço no elenco, o jogador definiu nesta quarta-feira (26) a saída da equipe atleticana. Ele rescindiu contrato pra se transferir para um clube do futebol português - o nome não foi revelado. A informação da direção do Dragão...