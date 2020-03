Esporte Atlético-GO rescinde com atacante da base Rápido, Cristhyan, de 19 anos, subiu para o profissional em 2018 e, nesta temporada, acabou perdendo espaço após a chegada de jogadores como Júnior Brandão e Renato Kayzer

A diretoria do Atlético-GO rescindiu contrato com o atacante Cristhyan, de 19 anos. A rescisão do jogador foi publicanda no Boletim Informativo Diário (BID), nesta quinta-feira (19). Cristhyan foi relacionado para alguns jogos, nesta temporada, e entrou nos minutos finais, mas sem atuações convincentes. A direção ainda não se manifestou sobre os motivos da rescis...