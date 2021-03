Esporte Atlético-GO repete placar da estreia e vence Anápolis no Antônio Accioly

O Atlético-GO conquistou, na tarde deste domingo (7), a segunda vitória no Goianão 2021. Tranquilo e com segurança, o Dragão repetiu o placar da estreia e venceu o Anápolis, por 2 a 0, no Estádio Antônio Accioly, onde ampliou a invencibilidade, em jogos do Campeonato Goiano. Como mandante, nos estádios Olímpico e Accioly, a equipe atleticana chega a 19 partidas sem d...