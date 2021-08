Esporte Atlético-GO repete jogos anteriores, para no Inter e empata sem gols Como teve jogo contra o Flamengo adiado, Dragão faz próxima partida novamente em casa, diante do Corinthians, dia 12 de setembro

O Atlético-GO passará pelo menos mais duas semanas carregando a incômoda sequência sem vencer em casa. No início da noite deste domingo (29), o Dragão ficou no empate de 0 a 0 com o Internacional, no Estádio Antonio Accioly, em partida válida pela penúltima rodada do 1º turno da Série A. O time atleticano chega a sete jogos sem vitória como mandante - são cinco empates e...