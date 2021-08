Esporte Atlético-GO repete a dobra de laterais com Barroca Técnico do Dragão utiliza recurso, elogiado por especialistas, com frequência desde que cheogu

Desde o início da Série A, quando bateu o Corinthians por 1 a 0, e na 3ª fase e oitavas de final da Copa do Brasil, o técnico Eduardo Barroca tem utilizado no Atlético-GO a dobra nas laterais, tanto pelo lado esquerdo como no setor direito. O treinador atleticano recorreu às opções disponíveis no elenco - Dudu e Arnaldo (direita); Ígor Cariús, Natanael e, por último, ...