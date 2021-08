Esporte Atlético-GO repatria ex-zagueiro do Goiás Pedro Henrique, de 28 anos, estava em clube da Arábia Saudita e chega por empréstimo de um ano

Além de acertar a contratação do volante Rickson, de 23 anos, nesta sexta-feira (20), o Atlético-GO também chegou ao acerto com o zagueiro Pedro Henrique, de 28 anos e 1,90m. Natural de Goiânia e revelado na base do Goiás, Pedro Henrique estava atuando no Al Wehda, da Arábia Saudita, emprestado pelo Vitória, de Guimarães (Portugal). O jogador chegará para reforç...