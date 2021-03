Esporte Atlético-GO repatria atacante Léo Jabá, cria do Corinthians e que vem da Grécia Jogador vai ter contrato até o fim desta temporada 2021

O atacante Léo Jabá, de 22 anos e revelado na base do Corinthians, está acertado com o Atlético-GO. O jogador estava no PAOK, da Grécia, mas, sem muito espaço para atuar, aceitou a proposta de se transferir para o Dragão. O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, disse que as bases foram definidas entre as partes e que o atleta virá para o time atleticano até o fim d...