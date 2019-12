Esporte Atlético-GO renova contrato com lateral esquerdo Moraes, de 22, anos estendeu vínculo por mais duas temporadas. Em 2019, jogador participou de 16 partidas pelo Dragão

Cria da base do Atlético-GO, o lateral Moraes renovou contrato com o Dragão por mais duas temporadas. O vínculo do jogador se encerrava no final do Goianão 2020, mas a direção rubro-negra estendeu até o final de 2021. O jogador passa férias com a família, mas celebrou a renovação e espera em 2020 possa se firmar no clube. “Quero que o próximo ano seja melhor do que foi...