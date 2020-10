Esporte Atlético-GO renova com Marlon Freitas até fim de 2022 Após perder três jogadores importantes do time titular, Dragão amplia vínculo com volante

Para não correr o risco de perder mais um titular importante durante a Série A, o Atlético-GO se moveu para aumentar o tempo de contrato do volante Marlon Freitas, de 25 anos. O jogador, que antes tinha vínculo até 2021, agora está atrelado ao Dragão até o fim de 2022. O indicativo do novo contrato foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quinta-feira (...