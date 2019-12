Esporte Atlético-GO renova com capitão do acesso por mais uma temporada Zagueiro Gilvan teve a renovação confirmada pelo Atlético e ficará no clube para 2020

O Atlético conseguiu manter seu capitão do acesso para a próxima temporada. O zagueiro Gilvan, de 30 anos, acertou a renovação de contrato com o Dragão nesta terça-feira (10). O novo vínculo é apenas para 2020. Com o acerto, o Atlético segue na tentativa de manter uma base do time que disputou a Série B este ano. O goleiro Kozlinski e o volante Moacir já tinham renova...