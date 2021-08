Esporte Atlético-GO: regularizado, Rickson está à disposição para estrear Dragão enfrenta o Inter, no domingo (29), pela Série A do Brasileiro

Acertado com o Atlético-GO desde a semana passada e regularizado nesta sexta-feira (27), o volante e meia Rickson está à disposição da comissão técnica rubro-negra para ser utilizado na Série A do Brasileiro. Rickson ficará no Dragão até o final de 2022 e a contratação dele foi uma solicitação do técnico Eduardo Barroca, que vê no jogador as características para atuar e...