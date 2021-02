Esporte Atlético-GO regulariza lateral e dará nova chance a atacante

O Atlético-GO regularizou, nesta terça-feira (9), o lateral esquerdo Igor Carius, de 27 anos, que veio do CRB-AL e ficará no clube até dezembro de 2021. O jogador foi monitorado pela equipe de análise de desempenho do Dragão e chega com aval do técnico Marcelo Cabo, com quem trabalhou ano passado no futebol alagoano. Igor Carius chega para ser opção após a saída ...