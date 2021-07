Esporte Atlético-GO regulariza goleiro e volante, que podem ser relacionados domingo Luan Polli chegou ao CT do Dragão nesta semana e treinou ao lado de outro contratado, Matheus Barbosa

O Atlético-GO tem mais dois jogadores regularizados e em condições de jogo - o goleiro Luan Polli, de 28 anos e 1,89m, e o volante Matheus Barbosa, de 26 anos. Os registros constam do Boletim Informativo Diário (BID) da CBF desta sexta-feira (30). Matheus Barbosa estava no Cruzeiro e se desligou do clube mineiro. Tem vínculo com o Avaí e chega por empréstimo até o ...