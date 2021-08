Esporte Atlético-GO regulariza Brian Montenegro, que pode estrear diante do Bahia Atacante paraguaio chegou a Goiânia no início da semana passada, emprestado pelo Olímpia, do Paraguai

No final da tarde desta sexta-feira (13), o atacante paraguaio Brian Montenegro, de 28 anos, teve o contrato registrado no Boletim Informativo Diário da CBF. Com isso, o jogador poderá fazer a estreia pelo Atlético-GO, neste domingo (15), diante do Bahia, em Salvador, no Estádio de Pituaçu. Brian Montenegro viajou com a delegação atleticana antes mesmo de ganha...