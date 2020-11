Esporte Atlético-GO reforça elenco com volantes e atacantes Nos últimos dias, a diretoria rubro-negra acertou as chegadas de Rithely, Roberson, Danilo Gomes e Pereira. Uma saída ocorreu na lateral-direita, com o empréstimo de Luan Sales ao Flamengo

O Atlético-GO foi ao mercado, nos últimos dias, fazer as últimas contratações para a disputa das duas competições que terá pela frente até fevereiro de 2021: a Série A do Brasileiro, na qual busca permanência, e no Goianão, em que pretende conquistar o bicampeonato. Entre apostas e jogadores experientes, o Dragão dá mais quatro opções ao elenco comandado pelo técnico Ma...