Esporte Atlético-GO recebe grupo de mulheres e concorda com retratação de Jean Clube se comprometeu ainda a fazer campanha de combate à violência contra a mulher e investir em futebol feminino

Um grupo de mulheres que representam entidades sindicais e feministas se reuniram com o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, nesta terça-feira (4), para cobrar três ações do clube em relação à contratação do goleiro Jean, acusado de agredir a mulher em dezembro e contratado pelo Dragão no dia 13 de janeiro. A primeira reivindicação do grupo é a retratação do jogador. Além disso, as ativistas acertara...