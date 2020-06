Esporte Atlético-GO recebe garotos e analisa contratação de treinador Dragão entra na quarta semana de treinos no centro de treinamento do Urias Magalhães

O início da quarta semana de treinos do Atlético-GO terá novidade a partir desta terça-feira (23). Os cinco atletas da base que estão isolados no CT do Urias Magalhães vão passar por novos testes de Covid-19. Um deles testou positivo na semana passada. Caso recebam resultados negativos, poderão se junta ao time principal do Dragão.“Eles estão sendo monitorados de forma r...