Esporte Atlético-GO quer repeteco contra Itumbiara para seguir roteiro irretocável Com campanha perfeita no 1º turno, Atlético-GO busca nova vitória sobre o Itumbiara por vaga

O Atlético-GO é a única equipe com 100% de aproveitamento no Campeonato Goiano 2021. Soma 15 pontos no Grupo A e, neste fim de semana, na abertura do returno da competição, poderá garantir vaga antecipada às quartas de final. O Dragão joga por nova vitória sobre o Itumbiara, neste domingo (4), às 16 horas, no Estádio Antônio Accioly. Em caso de triunfo, chegará a 18 po...