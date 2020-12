Esporte Atlético-GO quer mais equilíbrio entre setores na Série A

O Atlético-GO faz boa campanha na Série A, é 12º colocado (34 pontos), na zona de classificação para a Sul-Americana e fecha 2020 com planos de melhorar o equilíbrio nos números ofensivos e defensivos. Diferente do Goianão, em que aplicou mais goleadas, o Dragão fez poucos gols (25) no Brasileirão e, ao mesmo tempo, sofreu um número razoável (32). Com a defasagem (se...