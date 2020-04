Esporte Atlético-GO quer inserir mais experiência em time feminino Após estreia com derrota no Brasileiro, clube garimpa jogadoras com mais bagagem para sequência da temporada

A estreia do Atlético, na Série A-2 do Campeonato Brasileiro, foi marcada pela goleada (4 a 0) sofrida para o Juventus (SP), em São Paulo, no dia 15 de março. O elenco retomou os treinos na semana seguinte, mas houve a paralisação do futebol, por causa da pandemia do coronavírus. No recesso e à distância, a comissão técnica e o elenco procuram aproveitar o tempo ocioso ...