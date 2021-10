Esporte Atlético-GO quer fazer do Antônio Accioly um caldeirão contra Grêmio Técnico Eduardo Souza pede pressão dentro de casa e que arquibancadas sejam reflexo do campo

O técnico Eduardo Souza, do Atlético-GO, elogiou o comportamento da torcida rubro-negra na virada sobre o líder da Série A, o Atlético-MG, no domingo passado (17). O time perdia de 1 a 0, mas os torcedores não deixaram de incentivar a equipe, que virou com gols de Janderson e Oliveira. O treinador espera que o Estádio Antonio Accioly possa se tornar, no jogo com o Grê...