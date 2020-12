Esporte Atlético-GO quer evoluir aspectos específicos para chegar fortalecido no clássico Dragão entende que condicionamento físico, transição ofensiva e aproveitamento como mandante podem ser melhorados na preparação para o duelo contra o Goiás

Parte física e transição ofensiva são os principais aspectos que o Atlético-GO quer trabalhar nos nove dias que tem entre um jogo e outro do Campeonato Brasileiro. De domingo (29) até a segunda-feira (7), o Dragão vai só se preparar enquanto o próximo adversário, o Goiás, vai ter atuado duas vezes no mesmo período. O rubro-negro quer vencer o rival local no Antônio Acci...