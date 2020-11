Esporte Atlético-GO quer ditar ritmo e ser eficiente contra o Inter Dragão encara o time colorado neste sábado, às 21 horas, na reestreia do Estádio Antônio Accioly, pela 23ª rodada da Série A

O Atlético-GO quer ditar o ritmo da partida contra o Internacional, neste sábado (28), e mostrar que tirou lições dos confrontos que já disputou diante a equipe colorada na temporada, para vencer o algoz pela primeira vez no ano. Nos três jogos anteriores, o clube gaúcho venceu todos, com direito a eliminação rubro-negra nas oitavas de final da Copa do Brasil. “Foram jogos bem...