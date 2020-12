Esporte Atlético-GO quer derrubar invencibilidade do Grêmio no Brasileirão Atlético-GO espera misto do Grêmio para quebrar sequência do rival

Por causa da disputa da semifinal da Copa do Brasil, o Grêmio deve encarar o Atlético-GO com time misto. Nada que mude o foco e desejo do Dragão: acabar com mais uma invencibilidade na Série A. Depois de superar Ceará e Fluminense, que vinham de quatro jogos sem derrota, o time rubro-negro quer encerrar com a sequência de 11 partidas em que o tricolor gaúcho não sai ...