Esporte Atlético-GO quer avaliar jovens durante maratona de partidas

Nos próximos compromissos do calendário, jogadores sub-20 do Atlético-GO serão testados e terão a oportunidade de mostrar o potencial que apresentaram nos torneios de base. Desde segunda-feira (4), dez atletas treinam no elenco profissional à espera de uma chance no time principal, prevista para os jogos da Copa Verde e, se houver necessidade, no Estadual 2020, que recom...