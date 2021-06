Esporte Atlético-GO: quarteto aproveita nova chance e dá volta por cima Boa fase do Atlético-GO leva toques de atletas que reencontraram melhor futebol com encaixe do clube

Ao lado do Athletico-PR e do Fortaleza, o Atlético-GO fechou a 2ª rodada da Série A do Brasileiro com duas vitórias convincentes, sobre Corinthians (1 a 0) e São Paulo (2 a 0). O Dragão também abriu a 3ª fase da Copa do Brasil com um triunfo sobre o Corinthians (2 a 0). Nestes jogos, e em outros disputados na temporada 2021, o time atleticano alia organização tática, competi...