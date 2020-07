Esporte Atlético-GO prorroga contrato de lateral, que será emprestado a clube paulista Moraes marcou gol decisivo para o acesso à Série A em 2019 e tem novo vínculo até o fim de 2021

O Atlético-GO acertou a prorrogação do contrato do lateral esquerdo Moraes, de 22 anos, até o fim de 2021 e vai emprestar o jogador, que passou pelas categorias de base do clube, ao Mirassol-SP, para a disputa da 1ª fase da Série A-1 do Campeonato Paulista - faltam dois jogos e o Mirassol, com boa campanha, tem boas chances de se classificar às quartas de final. "O M...