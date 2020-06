Esporte Atlético-GO prorroga contrato de atacante, que deve ser emprestado até fim do ano No elenco do Dragão, Edson Júnior é um dos que têm mais tempo de casa e um dos poucos remanescentes do time campeão da Série B de 2016

O Atlético-GO prorrogou o contrato do atacante Edson Júnior, de 25 anos, até dezembro deste ano. O novo vínculo do jogador foi publicado na noite de segunda-feira (29) no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. A tendência é que Edson Júnior seja emprestado, caso apareçam equipes interessadas. No elenco do Dragão, o jogador é um dos que têm mais tempo de casa e...