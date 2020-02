O Atlético disputará, em março, a Série A-2 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Para buscar novas jogadoras pra integrar equipes de base e da categoria adulta, o Dragão realizará, neste sábado (22), a chamada "peneirada" de jogadoras pra formar o time feminino. A seleção será realizada na sede da Associação Nipo-Brasileira de Goiás (ANBG), Clube Kaikan, no Setor Itatiaia, a partir das 8 horas. A avaliação será gratuita e será destinada às atletas de 13 anos acima.

O clube está criando a equipe adulta, à disputa do Brasileiro, e a equipe sub-18, que participará do Campeonato Goiano sub-18. As atletas deverão levar chuteiras de travas, além de material esportivo (calção e camisa) nas cores preta ou vermelha, de preferência, segundo a gestora de futebol feminino, Isabela Borges.

Segundo ela, as atletas podem se inscrever levando, além do material esportivo, documento pessoal e original com foto. As jogadoras farão testes físicos e trabalho com bola. Depois, no domingo (23), os testes se transformarão em jogos treinos entre as atletas selecionadas. Isabela Borges disse que a equipe adulta já tem 14 jogadoras selecionadas e outras 40 num cadastro de reserva.

A gestora atleticana disse que, para esse fim de semana, há cerca de 100 meninas interessadas e que já entraram em contato com o clube - algumas, de acordo com Isabela, são da Bahia, Tocantins, Minas Gerais e São Paulo.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: (62) 99649-1817 ou (62) 4141-1013.