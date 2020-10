Esporte Atlético-GO projeta reabertura do Antônio Accioly em jogo contra Corinthians Estádio está em obras desde o início do ano para passar por adaptações às exigências para a Série A

Em obras desde o início do ano, o Estádio Antônio Accioly foi vistoriado nesta quarta-feira (21) pela arquiteta Miriam de Sousa, da CBF, e que, após a visita feita à praça esportiva do Dragão, produzirá um relatório, a ser entregue à CBF ainda nesta semana. Miriam de Sousa fez vistorias no novo gramado, vestiários, entradas e saídas e outras dependências do local. Em relaçã...