Esporte Atlético-GO procura respostas à fase negativa em casa Dragão amplia para seis o número de partidas - cinco pelo Brasileirão e uma pela Copa do Brasil - sem vencer nos seus domínios no momento

O Atlético-GO vive uma contradição na Série A: conquista melhores resultados e mais pontos fora do que como mandante, no Estádio Antônio Accioly. Prova disso é que empatou diante da Chapecoense (lanterna) no último sábado (21), em casa, por 1 a 1. O Dragão amplia para seis o número de partidas - cinco pelo Brasileirão e uma pela Copa do Brasil - sem vencer nos seus do...