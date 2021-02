Esporte Atlético-GO procura plano B para goleiro e atacante fica no clube até o fim do ano Com lesão grave, César ficará seis meses sem atuar e não poderá ser contratado pelo Dragão. Janderson, por sua vez, acerta detalhes para renovação de empréstimo

Em fase de reformulação do elenco à temporada 2021, o Atlético-GO teve, nesta sexta-feira (26), uma boa e uma notícia ruim. O Dragão está acertando a renovação do empréstimo do atacante Janderson que, na sexta, fez 22 anos e festejou o aniversário na concentração do CT do Dragão, onde o elenco e a comissão técnica se preparam à decisão do Goianão 2020, neste sábado (27)...