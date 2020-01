Esporte Atlético-GO procura Cristóvão Borges para assumir comando da equipe Treinador de 60 anos está sem clube desde 2017 e é um dos nomes que a direção rubro-negra tenta para assumir o comando da equipe após saída de Eduardo Barroca

Ainda em busca de um treinador, o Atlético-GO intensificou nesta semana as negociações para contratação de um novo técnico após a saída de Eduardo Barroca, que deixou o Dragão depois da conquista do acesso à Série A. Além de Zé Ricardo, a direção rubro-negra conversa com Cristóvão Borges. O treinador de 60 anos está livre no mercado desde que deixou o Vasco, em 2017. Além do...